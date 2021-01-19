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Sahra Çölü'ne kar yağdı!

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Sahra Çölü’nün Cezayir sınırları içerisinde yer alan kısmına kar yağdı.

Sahra Çölü'ne kar yağdı!
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Kış mevsimi ile gelen kar genelde Orta Doğu çöllerini ve Afrika’yı es geçiyor.

Fakat bu ay öyle olmadı. Kar yağışları, Sahra Çölü'nde de kendini gösterdi. Suudi Arabistan'da sıcaklıklar yağan kar ile birlikte -2 santigrat dereceye kadar düştü.



Sahra çölünde beyaz örtü

The Sun gazetesinde yer alan haberde, Sahra Çölü’ndeki kum tepelerinde buz tabakası objektiflere yansıdı. Fotoğrafçı Karim Bouchetata, çölün Cezayir sınırları içerisinde kalan kısımlarını fotoğrafladı.


"Kar yağışı nadir görülüyor"

Çöldeki kar yağışına yönelik açıklama yapan AccuWeather'dan Meteoroloji Uzmanı Eric Leister, çöldeki kar yağışının sıra dışı olmadığını, söz konu bölgelerde nadir de olsa görüldüğünü belirtti.

Suudi Arabistan’da en son 2018 yılında kar yağışının görüldüğü ve benzer manzaraların yaşandığı kaydedildi.
 

 

 

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