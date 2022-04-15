banner762
banner815
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
15 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
27 0
 
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
23 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
895 0
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
15 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
31 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
26 1
banner797
banner794

Sahra bir zamanlar yağmur ormanıymış

banner476

Afrika Kıtası'nda bulunan ve 10 ülke boyunca uzanan dünyanın en sıcak çölü Sahra, aynı zamanda yaşam şartları bakımından dünyanın en zorlu yerlerinden birisi. Yıllık yağış miktarı sizin bir duş seansında kullandığınız su miktarıyla neredeyse aynı desek yeridir. Bu uçsuz bucaksız çölün bir zamanlar orman olduğunu biliyor muydunuz?

Sahra bir zamanlar yağmur ormanıymış

 

 Yaklaşık 10 bin 500 yıl önce yeşilin bol, suyun çok ve canlı çeşitliliğinin muazzam olduğu bir bölgeydi.


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 2

Aniden bastıran muson yağmurları bir süre sonra Sahra Çölü'ndeki toprağı verimli hale getiriyor ve insanların bu bölgede tarım yapmasını sağlıyordu.

 

Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 3

Yaklaşık 7300 ila 5500 yıl önce yağmurlar azaldı ve bölge daha kurak bir yer olmaya başladı. Daha sonraki hikayeyi zaten biliyoruz.

 
Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 4

Arkeolog David Wright, Sahra Çölü'nün insan etkisi sebebiyle çöl olduğunu düşünüyor. Ona göre yanlış tarım ve hayvancılık uygulamaları Sahra Çölü'nün ortaya çıkmasına sebep oldu.

 


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 5

Sıcak çöllere kar yağmaz gibi bir algı var. Fakat Sahra Çölü'ne zaman zaman kar da yağıyor. Aralık 2016'da Sahra Çölü'nde bulunan Cezayir kenti Ain Sefra'ya, 37 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.

 


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 6

Ain Sefra'da kar yağışını oluşturan şartlardan en önemlisi, kentin deniz seviyesinden 1078 metre yüksekte yer alması.

 


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 7

Dünyanın en yüksek sıcaklığı alanında Kaliforniya ve Sahra Çölü rakebeti kimseye bırakmıyor desek yeridir. Climate Central'a göre 10 Temmuz 1913'te Kaliforniya'da yer alan Ölü Vadi'de ısı 56.6 C olarak ölçüldü.

 


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 8

Bir zamanlar tropikal bir cennet olan Sahra Çölü'nün Mısır tarafında dev otçul dinozor Mansourasaurus yaşıyordu.

 


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 9

Mayıs 2011'de NASA, 1120 km çapında bir kum fırtınasını fotoğrafladı. Bu neredeyse Türkiye'nin çok büyük bir alanı büyüklüğünde dev bir fırtınaydı.

 


Dünyanın en büyük çölü Sahra bir zamanlar uçsuz bucaksız yağmur ormanıymış - Resim 10


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.