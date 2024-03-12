Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı

Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, elbisesinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı

Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer filminin fırtına gibi estiği gecede Emma Stone, Poor Things filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Mint yeşili bel detaylı straplez bir elbise tercih eden Stone, ödülünü almak için çıktığı sahnede zor anlar yaşadı. Ödül aldığı için hissettiği duygulardan bahseden oyuncunun konuşma esnasından elbisesinin arkası yırtıldı.

Eliyle elbisesine müdahale eden oyuncu "Ne dediğimi bilmiyorum aman tanrım. Kesinlikle iyiyim. Elbisem yırtıldı. Gayet eminim. Oh, oğlum, bu gerçekten... Bu gerçekten çok bunaltıcı. Üzgünüm... İnkar edebilirdim ama bu anın hayalini o kadar uzun zamandır kuruyordum ki, bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu ve şimdi burada duruyorum ve her şey aklımdan uçup gitti" ifadelerini kullandı.

