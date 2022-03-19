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Sadece yemek yiyerek milyonlarca dolar kazanıyor

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Kanada’da yaşayan sosyal medya fenomeni Naomi MacRae, yemek yediği videolar sayesinde milyonlarca dolar kazandığını açıkladı

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Sadece yemek yiyerek milyonlarca dolar kazanıyor

Kanada’da yaşayan sosyal medya fenomeni Naomi MacRae, dünyanın en büyük Youtube kanallarından birinin sahibi. ASMR videoları sayesinde kısa sürede ünlenen MacRae, yiyeceklere olan düşkünlüğünün mesleğe dönüşmesiyle şaşkınlık yaşadığını itiraf etti. 27 yaşındaki YouTuber yemek yediği videolar sayesinde milyonlarca dolar kazandığını açıkladı.
Kanada’nın Ontario şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Naomi MacRae, sosyal medyada Hunnibee ASMR ismiyle tanınıyor. Yemek videolarının popülerliği sayesinde fenomene dönüşen MacRae’nın aylık kazancı dudak uçuklattı. MacRae, milyarlarca izlenen videolarıyla ayda 600 bin sterlin (yaklaşık 11 milyon 554 bin TL) kazanıyor. Kısa süre önce yenilebilir bir şampanya şişesi ve saç fırçası yedi ve videonun yazıldığı sırada 84 milyonun üzerinde izlenme toplandı.
Videolarının tüm dünyada izlendiğini dile getiren MacRae, sosyal medyadan sıklıkla cinsellikle ilgili olarak eleştiri aldığını söyledi. MacRae cinsellik eleştirilerine yönelik olarak, “En büyük yanılgı cinsel olarak yemeye veya fısıldayarak cinsel davranmaya çalıştığımdır. Bu gerçekten olsaydı şu anda bu durumda olmazdım” dedi.
Muhafazakar bir aileden geldiğini ve videolarını izlerken aile fertlerinin rahatsız olmadığını belirten MacRae, “Demografik bilgilerim 2 ila 30 yaş arasındaki izleyicilerden oluşuyor ve %85’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Asla bir çocuk, kadın, erkek, büyükanne, büyükbaba, videolarımı izlerken rahatsız hisseden veya altında cinsel bir his hisseden birini istemem. Ailem videolarımı izliyor ve tam anlamıyla tanıdığım en muhafazakar insanlar! Ve onları izlemekten zevk alıyorlar, bu yüzden bazı insanların bunu neden söylediğinden emin değilim.” diye konuştu.
 
 
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