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Sabah uyandığında hesabında 9 milyon lira buldu!

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Bir adam, hesabına yanlışlıkla iletilen yüz binlerce doları çok kısa sürede harcayarak bitirdi. Genç şarkıcı, üstüne bu konuyla ilgili yazdığı rap şarkısında övündü!

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Sabah uyandığında hesabında 9 milyon lira buldu!


Avustralya'da banka hesabına yanlışlıkla 759 bin Avustralya doları (yaklaşık 9 milyon TL) gönderilen rapçi parayı harcadı. Abdel Ghadia, çarşamba Sidney'de görülen duruşmada suçunu kabul etti.
Ghadia'nın Sidney ve Brisbane'deki alışveriş macerası, Ekim 2020'de bir sabah uyandığında hesabında binlerce dolar görmesiyle başladı.
Adı açıklanmayan çift, bir evi satın almak için bankaya para gönderecekken sayıları yanlış girdi ve tutarı Ghadia'ya yolladı.
Ghadia bunun ardından 600 bin Avustralya doları (yaklaşık 7 milyon TL) karşılığında külçe altın satın aldı. Rapçi, özel tasarım giysiler ve makyaj malzemelerine de binlerce dolar harcadı.
Yakalanan Ghadia ilk başta çiftin parasını harcamadığını öne sürse de Ekim 2021'de yapılan sorguda suçunu kabul etti.
Serbest bırakılan ancak hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı konan Ghadia'nın cezası 2 Aralık'taki duruşmada belli olacak.
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