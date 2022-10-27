Rusya’dan nükleer silahlarla tatbikat

Rusya, nükleer silahlarla tatbikat yaptı. Rus lider Putin, dünyada ve bölgede çatışma riskinin yüksek olduğunu vurguladı





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet ülkelerinin istihbarat şefleriyle yaptığı toplantıda konuştu. Putin, "Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız" dedi.

Putin, dünyada ve bölgede çatışma riskinin yüksek olduğunu ve önemli altyapı sitelerinde güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi.

Putin şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli çok yüksek. Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız. Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik santralindeki olaylar kritik altyapı tesislerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor."

RUSYA NÜKLEER SİLAHLARLA TATBİKAT YAPTI

Diğer taraftan, Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrimiçi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini dün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor" ifadelerini kullanmıştı.





