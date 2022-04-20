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Rusya’dan KKTC’de konsolosluk iddialarına yalanlama

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Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği, KKTC’de konsolosluk açılacağına dair çıkan haberleri yalanladı

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Rusya’dan KKTC’de konsolosluk iddialarına yalanlama

Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği açıklama yaparak KKTC’de konsolosluk açılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Rusya Büyükelçiliğinin konu hakkındaki açıklamasına geniş yer verdi.
Habere göre Rusya Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tavrının, BM kararları temelinde olmayı sürdürdüğünü belirtti.
Rusya’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti” dışındaki yetkili bir makamı tanıma niyetinde olmadığını ifade eden Rusya Büyükelçiliği, açıklamasında ayrıca, Yunan “pronews.gr” isimli haber sitesi ile “Kathimerini” gazetesinde yer alan “Kuzey’de Rus konsolosluğu kurulduğu iddiaları ve bu söylentilere dayalı olarak bazı gazeteciler tarafından “Rusya’nın sözde olarak nitelendirdiği KKTC’yi tanıdığına dair” ortaya atılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Rusya Büyükelçiliği, Kıbrıs sorunundaki duruşlarının yanı sıra Rusya’nın, Rum Yönetimi’nin denetimi altında olamayan bölgelerde yaşayan binlerce Rus vatandaşına yardım etme olasılıklarını araştırdığını, bunun konsolosluk hizmeti vermek değil, Ruslara insani, kültürel ve eğitim desteği sağlamak olduğunu ifade etti.
Rusya Büyükelçiliği tüm bu adımların, Rum Yönetimi’yle koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.
Rusya Büyükelçiliği, AB üyeleri de dahil olmak üzere bazı Batı ülkelerinin, sözde olarak nitelendirdiği KKTC’de yıllarında benzeri faaliyetler yürüttüğüne de dikkati çekmek istediğini ifade etti.
GÜNEY KIBRIS’TAN MEMNUNİYET
Alithia gazetesi aynı haberinde Rum Yönetimi’nin, Rusya Federasyonu’nun Büyükelçi Stanislav Osadchiy aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kuzey’de Rus konsolosluğunun açılması için Kuzey’deki makamlarla herhangi bir temasta veya faaliyette bulunmasının söz konusu olmadığını açıkça ifade etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.
 
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