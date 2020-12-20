banner583
banner572
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
19 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
19 0
 
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
268 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
13 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
23 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
85 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
118 0
banner529
banner570

Rusya’da termometreler -48 dereceyi gördü

banner476

Rusya’nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu

banner577
Rusya’da termometreler -48 dereceyi gördü

Rusya’nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Yakutsk kentindeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Bölgedeki yerleşim birimlerinde hava sıcaklığının -48 C derecenin altına düşmesi nedeniyle acil durum haline geçildi. Termometreler geçen hafta bazı kentlerde -40 C dereceyi gösterdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler dondurucu soğuğa rağmen dışarıda oyun oynadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.