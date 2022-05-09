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Rusya’da şaşkına çeviren görüntü

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Rusya ile Ukrayna arasında 75 gündür savaş devam ederken bugün gözler Moskova'da... İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zaferi 9 Mayıs'ta kutlamaya hazırlanan Rusya'nın başkentindeki kortej ve kutlamalar öncesinde anaokulunda çekilen görüntüler gündem oldu.

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Rusya’da şaşkına çeviren görüntü

 

 

 Rusya’nın her yıl 1945’te Nazi Almanyası’nı mağlup etmelerini kutladığı 9 Mayıs bu yıl kritik bir öneme sahip ve uluslararası kamuoyu da bölgeden gelecek hamle ve açıklamalar için tetikte…

24 Şubat’tan Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya, bugün geniş katılımcı bir miting düzenlemeye hazırlanırken, provaları günlerdir devam eden kortejde de çok sayıda silah, tank ve zırhlı araç kullanıldı.

Fakat Kızıl Meydan’da yapılacak tören öncesinde Rusya’daki anaokullarında çekilen görüntüler propagandanın boyutunu gözler önüne seriyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, anaokuluna giden öğrenciler asker kostümlerinin yanı sıra tank, uçak ve zırhlı araç kostümleri de giyerek sınıflarına girerken görülüyor.

 Tank kostümü giyen çocukların önünde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte gündeme gelen “Z” ibaresi yer alırken bazı öğretmenlerin de asker gibi giyindiği görülüyor. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları çocukların savaş propagandasına alet edilmemesi gerektiğini söylerken, bazıları da Rus yönetimini ve öğretmenleri suçladı.

24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgali “özel askeri operasyon” olarak tanımlayan Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Ukrayna’da zaferini ilan etmesinin de beklendiği kaydedildi.

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