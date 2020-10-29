Rusya’da Ekolojik Felaket

2020, dünya açısından pek iyi bir yıl olmuyor. Yılın başından beri neredeyse her gün dünyanın dört bir yanından felaket haberi duyuyoruz. Orman yangınları, depremler, seller derken bir de corona virüsü pandemisiyle boğuşuyoruz.

Yaşanan tüm bu felaketler ekolojik dengeye ciddi zararlar vermişti. Ancak bu kez, Rusya’da büyük çaplı bir çevre felaketi yaşandı. Kamçatka kıyısında milyonlarca deniz canlısının cesedi kıyıya vurdu. Ölümlerin sebebi ise henüz bilinmiyor. Rusya’nın Kamçatka bölgesi açıklarında ‘gizemli’ bir çevre felaketi yaşandı. Milyonlarca deniz canlısının cesedi kıyıya vurdu. Rusya’da şok etkisi yaratan bu olaya bilim insanları henüz bir açıklama getiremedi Yapılan çalışmalara göre ilk bulgular, sudaki kirletici maddenin “endüstriyel yağ veya yağ içeren bileşenler içeren diğer maddelerin” olabileceğini gösteriyor Yetkililer, belirlenemeyen kirlilik nedeniyle Avacha Körfezi’ndeki deniz tabanında, deniz yaşamının yüzde 95’inin yok olduğunu belirtti Çevre örgütleri, ‘ekolojik felaket’ olarak tanımladıkları kirliliğin büyük olasılıkla yüksek derecede toksik çözünür bir maddeden kaynaklandığını belirtiyor Havadan çekilen fotoğraflar Kamçatka’nın doğu kıyısı etrafındaki bir tür zehirli sızıntıyı gösteriyor Kamçatka bölgesi açıklarındaki kirlilik nedeniyle cezai soruşturma başlatıldı. Yetkililer, pestisitleri depolamak için kullanılan yakındaki bir tesis ve yerel atık depolama sahaları dahil olmak üzere tüm olası kirlilik kaynaklarının araştırıldığını ifade etti

Soruşturmada hiçbir şüpheli isimi verilmedi. Pasifik Okyanusu ve Ohotsk Denizi’ni çevreleyen Kamçatka, dünyadaki en bol Pasifik somonu stoğunu içeren benzersiz bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Sudaki yaban hayatı, yarımadanın biyolojik çeşitliliğinin ve ekonomisinin önemli bir parçası Bilim insanı Ivan Usatov konuyla ilgili açıklama yaparak; dalış yaptıklarında denizin 10 ila 15 metre derinliklerinde deniz tabanında yaşayan organizmaların toplu ölümleriyle karşılaştıklarını belirtti

Deniz tabanındaki canlıların yüzde 95’inin öldüğünü tespit ettiklerini aktaran Usatov; “Bazı büyük balıklar, karidesler ve yengeçler hayattaydı ancak bunların sayısı çok azdı.” dedi. Öte yandan bu ayın başlarında Pasifik sahillerini ziyaret eden Kamçatka sakinleri hastalıktan şikayet etmeye başladı. Bölgede sörf yapan kişilerin bazıları rahatsızlandı

Novaya Gazeta gazetesine demeç veren deniz biyoloğu Vladimir Burkanov ise, kullanılmayan roket yakıtı depolarının yakındaki derelere sızmış olabileceğine inandığını söyledi.