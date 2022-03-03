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Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur barış görüşmesi başladı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı. Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi

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Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur barış görüşmesi başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 8. gününde taraflar yeniden bir araya geldi.

Müzarelerin ikinci görüşmesi Belarus sınırındaki Brest'te yapılıyor.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivillerin ön saflardaki toplulukları terk etmesine izin vermek için acil bir ateşkes ve insani koridorlar üzerinde anlaşma talep edileceğini" bildirdi.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy daha önce gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

"KARŞILIKLI ANLAYIŞA ULAŞILAN ÖNERİLER VAR"

Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, “Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi” ded

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