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Rusya, Ukrayna'ya hava saldırısı başlattı

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Rusya, Ukrayna'ya hava saldırısı başlattı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline evrildi. Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı.

2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra uluslararası kamuoyunda tepki çeken Rusya, sabaha karşı yerel saatle 05:50’de Donbas’a askeri harekat için düğmeye bastı. Sabaha karşı ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, Ukrayna’ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Konuşmasında bunun bir işgal olmadığını fakat “özel askeri operasyon” olduğunu dile getiren Putin, Ukrayna’dan kaynaklı olduğunu ifade ettiği tehditler karşısında Rusya’nın kendisini savunacağını ifade etti.
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