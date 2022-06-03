banner762
banner815
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
20 0
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
23 0
 
Rota virüsü salgınına dikkat     
Rota virüsü salgınına dikkat     
38 0
Tüp gaza okkalı zam geliyor
Tüp gaza okkalı zam geliyor
120 0
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
12 0
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
14 0
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
49 0
banner797
banner794

Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün

banner476

Rusya Ukrayna savaşında 100. güne girilirken, Rusya'nın Donbas bölgesinde yer alan ayrılıkçıların elindeki Luhansk kentininin yüzde 90'ından fazlasını kontrol altına aldığı duyuruldu

banner825
Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün

 

 

 

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan Luhansk'ın yüzde 90'ından fazlasını kontrolü altına aldığını duyurdu. 


 
 
Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 2

Bakanlık, bu sabah erken saatlerde yayınladığı son istihbaratta Rusya'nın şu anda Donbas'ta taktik başarı elde ettiğini açıkladı. Raporda, Rus kuvvetlerinin Kiev ve Ukrayna hükümet merkezlerini ele geçirme konusundaki ilk hedeflerine ulaşamamasının ardından Donbas'a odaklandığı belirtildi. 


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 3

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya şimdi Donbas'ta taktik başarı elde ediyor. Rus kuvvetleri ivme kazandı ve sürdürdü. 


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 4

RUSYA İKİ HAFTADA LUHANSK'TA TAM KONTROL SAĞLAYABİLİR

Donbas’ta  şu anda Ukrayna muhalefeti üzerinde inisiyatifi elinde tutuyor gibi görünüyor. Rusya, Luhansk bölgesinin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyor ve önümüzdeki iki hafta içinde kontrolü tamamlaması muhtemel. Rusya, bu son taktik başarıları, önemli bir kaynak maliyetiyle ve genel harekatın tek bir bölümünde kuvvet  toplayarak elde etti” denildi.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 5

Ancak rapor, Rusya'nın orijinal planına kıyasla “stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşılamadığını” aktardı. İstihbarat raporunda, “Rusya'nın herhangi bir başarıyı elde etmesi için sürekli büyük insan gücü ve teçhizat yatırımı gerekecek ve muhtemelen daha fazla zaman alacaktır” denildi.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 6

UKRAYNA, AB’YE HIZLI ÜYE OLMAK İÇİN DİPLOMATİK BASKINI TEKRARLADI

Diğer taraftan, Ukraynalı yetkililer, ülkenin AB üyeliği yolculuğuna başlamak için batı ülkelerine baskısını tekrarladı. Rusya’nın saldırılarından bu yana, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok siyasi figür,  Ukrayna'yı aday statüsü vererek AB üyeliğine giden hızlı bir yola sokmaktan yana konuştu. 


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 7

Ancak Berlin, Paris ve diğer başkentlerde, bu ay içinde konuyla ilgili karar verilmesi beklenen liderler zirvesinden önce resmi sürece başlamanın mümkün olup olmadığı konusunda hala şüpheler var.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 8

Avrupalı ​​bir diplomat tartışmalar hakkında bilgi vererek, "Hayır demek çok zor, ama evet demek daha da zor " dedi. Sonuç olarak, kararın, Fransa'dan Emmanuel Macron ve Almanya'dan Olaf Scholz'un tutumlarının çok önemli görüldüğü zirvede Avrupalı ​​liderler arasındaki kişisel tartışmaya inmesi muhtemel.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 9

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG’TEN UYARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce Ukrayna'nın müttefiklerinin zorlu bir "yıpratma savaşına" hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.ABD başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Stoltenberg, şunları söyledi:


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 10

“Uzun süreli mücadele için hazır olmalıyız. Ukraynalılar ‘savaş alanında kendi ülkelerini savunmak için yüksek bir bedel ödüyor, ancak Rusya'nın da yüksek kayıplar verdiğini görüyoruz.”


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 11

Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediğini yinelerken, batı askeri ittifakının Ukrayna'yı desteklemek için "sorumluluğu" olduğunu söyledi.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 12

KİLİT ÇEHİRDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer taraftan, Ukrayna, Donbas’ta kilit bir öneme sahip Sievierodonetsk'teki çatışmalarda  “bir miktar başarı” elde etti, ancak Zelenski'ye göre bunu söylemek için henüz çok erken.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 13

Zelenski, “Lysychansk, Bakhmut ve diğerleri gibi yakınlardaki şehirlerde durum şu anda çok zor. Birçok şehir güçlü bir Rus saldırısıyla karşı karşıya” dedi.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 14

Yerel bir yetkiliye göre, doğuda hala en azından kısmen Ukrayna kontrolü altındaki iki şehirden biri olan Lysychansk'taki altyapı ve konut binalarının yaklaşık yüzde 60'ı saldırılardan dolayı yıkıldı. Lysychansk şehri askeri-sivil idaresinin başkanı Oleksandr Zaika, kentte savaş öncesi 97 bin nüfustan 20 bin kişinin kaldığını söyledi.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 15

Luhansk bölgesi valisi Serhiy Haidai ise  Sievierodonetsk'teki azot kimya fabrikasının altında aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 800 kişinin saklandığını duyurdu.


Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir - 16
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.