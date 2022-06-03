Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün

Rusya Ukrayna savaşında 100. güne girilirken, Rusya'nın Donbas bölgesinde yer alan ayrılıkçıların elindeki Luhansk kentininin yüzde 90'ından fazlasını kontrol altına aldığı duyuruldu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan Luhansk'ın yüzde 90'ından fazlasını kontrolü altına aldığını duyurdu.

Bakanlık, bu sabah erken saatlerde yayınladığı son istihbaratta Rusya'nın şu anda Donbas'ta taktik başarı elde ettiğini açıkladı. Raporda, Rus kuvvetlerinin Kiev ve Ukrayna hükümet merkezlerini ele geçirme konusundaki ilk hedeflerine ulaşamamasının ardından Donbas'a odaklandığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya şimdi Donbas'ta taktik başarı elde ediyor. Rus kuvvetleri ivme kazandı ve sürdürdü.

RUSYA İKİ HAFTADA LUHANSK'TA TAM KONTROL SAĞLAYABİLİR

Donbas’ta şu anda Ukrayna muhalefeti üzerinde inisiyatifi elinde tutuyor gibi görünüyor. Rusya, Luhansk bölgesinin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyor ve önümüzdeki iki hafta içinde kontrolü tamamlaması muhtemel. Rusya, bu son taktik başarıları, önemli bir kaynak maliyetiyle ve genel harekatın tek bir bölümünde kuvvet toplayarak elde etti” denildi.

Ancak rapor, Rusya'nın orijinal planına kıyasla “stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşılamadığını” aktardı. İstihbarat raporunda, “Rusya'nın herhangi bir başarıyı elde etmesi için sürekli büyük insan gücü ve teçhizat yatırımı gerekecek ve muhtemelen daha fazla zaman alacaktır” denildi.

UKRAYNA, AB’YE HIZLI ÜYE OLMAK İÇİN DİPLOMATİK BASKINI TEKRARLADI

Diğer taraftan, Ukraynalı yetkililer, ülkenin AB üyeliği yolculuğuna başlamak için batı ülkelerine baskısını tekrarladı. Rusya’nın saldırılarından bu yana, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok siyasi figür, Ukrayna'yı aday statüsü vererek AB üyeliğine giden hızlı bir yola sokmaktan yana konuştu.

Ancak Berlin, Paris ve diğer başkentlerde, bu ay içinde konuyla ilgili karar verilmesi beklenen liderler zirvesinden önce resmi sürece başlamanın mümkün olup olmadığı konusunda hala şüpheler var.

Avrupalı ​​bir diplomat tartışmalar hakkında bilgi vererek, "Hayır demek çok zor, ama evet demek daha da zor " dedi. Sonuç olarak, kararın, Fransa'dan Emmanuel Macron ve Almanya'dan Olaf Scholz'un tutumlarının çok önemli görüldüğü zirvede Avrupalı ​​liderler arasındaki kişisel tartışmaya inmesi muhtemel.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG’TEN UYARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce Ukrayna'nın müttefiklerinin zorlu bir "yıpratma savaşına" hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.ABD başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Stoltenberg, şunları söyledi:

“Uzun süreli mücadele için hazır olmalıyız. Ukraynalılar ‘savaş alanında kendi ülkelerini savunmak için yüksek bir bedel ödüyor, ancak Rusya'nın da yüksek kayıplar verdiğini görüyoruz.”

Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediğini yinelerken, batı askeri ittifakının Ukrayna'yı desteklemek için "sorumluluğu" olduğunu söyledi.

KİLİT ÇEHİRDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer taraftan, Ukrayna, Donbas’ta kilit bir öneme sahip Sievierodonetsk'teki çatışmalarda “bir miktar başarı” elde etti, ancak Zelenski'ye göre bunu söylemek için henüz çok erken.

Zelenski, “Lysychansk, Bakhmut ve diğerleri gibi yakınlardaki şehirlerde durum şu anda çok zor. Birçok şehir güçlü bir Rus saldırısıyla karşı karşıya” dedi.

Yerel bir yetkiliye göre, doğuda hala en azından kısmen Ukrayna kontrolü altındaki iki şehirden biri olan Lysychansk'taki altyapı ve konut binalarının yaklaşık yüzde 60'ı saldırılardan dolayı yıkıldı. Lysychansk şehri askeri-sivil idaresinin başkanı Oleksandr Zaika, kentte savaş öncesi 97 bin nüfustan 20 bin kişinin kaldığını söyledi.

Luhansk bölgesi valisi Serhiy Haidai ise Sievierodonetsk'teki azot kimya fabrikasının altında aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 800 kişinin saklandığını duyurdu.