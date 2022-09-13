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Rusya, Ukrayna ordusuna büyük zayiyat verdi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, “Ukrayna’da bugüne kadar 293 uçak, 154 helikopter, 1944 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 900 tank ve zırhlı araç, 834 çok namlulu roketatar, 3 bin 385 obüs ve havan topu, 5 bin 506 özel askeri araç imha edildi.”

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Rusya, Ukrayna ordusuna büyük zayiyat verdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da bugüne kadar 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Slavyansk, Konstantinovka, Artyömovsk (Bahmut), Kurdyumovka yerleşim birimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici konuşlandığı noktaları vurduğunu ifade eden Konaşenkov, bunların dışında Mıkolayiv bölgesinde Murahovka, Bereznegotovo yerleşim birimlerinde, Zaporijya bölgesinde Balabino yerleşim yerinde ve Harkiv’de Ukrayna birliklerini ateş altına aldıklarını aktardı.

Konaşenkov, “Bu saldırılarda Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların günlük kayıpları 800 ölü ve yaralıyı geçti.” ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birlikleri, füze ve topçu birliklerinin de Donetsk bölgesinde Serebryanka, Verhnekamenskoye, İvano-Daryevka, Veseloye, Soledar, Zaytsevo ve Pavlovka, Zaporijya bölgesinde Uspenovka ve Gulyaypole’de, Mıkolayiv bölgesinde Şirokoye, Kiselövka ve Novogrigorovka’da 19 komuta merkezini vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Oçakov yerleşim birimi yakınında Rus uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mi-8 model helikopteri düşürdüğünü bildirdi.

Konaşenkov, “Ukrayna’da bugüne kadar 293 uçak, 154 helikopter, 1944 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 900 tank ve zırhlı araç, 834 çok namlulu roketatar, 3 bin 385 obüs ve havan topu, 5 bin 506 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

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