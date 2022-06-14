Rusya, Severodonetsk'te kontrolün çoğunu sağladı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaşın merkez üssü olan Severodonetsk'in yaklaşık yüzde 80'inde kontrolü ele geçirdi. Rus silahlı kuvvetleri, ikiz şehirler olan Severodonetsk ve Lysychansk arasındaki üç köprüden ikisini imha ederken, kentin dış dünyayla bağlantısı önemli ölçüde kesildi. Şehirdeki yıkım uydudan görüntülendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi için verilen savaşın Avrupa’daki en acımasız savaşlardan biri olarak askeri tarihe geçeceğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi için verilen savaşın "kesinlikle Avrupa’daki en acımasız savaşlardan biri olarak askeri tarihe geçeceğini" söyledi.

Zelenski’nin açıklamaları, Ukraynalı askeri yetkililerin, Rus güçlerinin Donbas’ta yer alan Severodonetsk şehir merkezininin çoğunda kontrolü ele geçirdiğini açıklamasının ardından geldi.

Yetkililer ayrıca Severodonetsk'i Lysychansk'a bağlayan üç önemli köprünün artık araçlar için geçilmez olduğunu, yani bu yollar üzerinden yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliyelerinin imkansız olduğunu söyledi. Yıkılan köprülerin uydu görüntüleri ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşıldı.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN MODERN TOPÇU SİLAHLARI BEKLİYORUZ"

Zelenski, Ukraynalıların "ekipman miktarında ve özellikle de topçu sistemlerinde Rusların önemli avantajıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu savaşın bizim için bedeli çok yüksek. Bu sadece korkutucu. Durumun, müttefiklerimizin dikkatini, Ukrayna’ya modern topçu silahları göndermeye çekeceğine inanıyoruz” dedi.



Zelenski, ayrıca Lysychansk savaşında Rus bombardımanı yüzünden bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi:

"İşte bu: Moskovska Caddesi'ndeki altı yaşındaki bir çocuk. Aynı zamanda Rusya Federasyonu için tehlikeli bir düşman" dedi.

Diğer taraftan, Luhansk bölgesi başkanı Serhiy Hayday'a göre, güç durumdaki Severodonetsk şehrini batıdaki ikiz şehri Lysychansk ile birleştiren üç köprü de artık araçlar için geçilmez durumda bulunuyor. Bu durum ise şehirden kaçmaya çalışanlar için tahliye seçeneklerini ve ikmal yollarını ciddi şekilde sınırlandırıyor.

Hayday, “Köprüler, en azından bazı insanları taşımayı mümkün kıldı. Ancak, şu anda bu köprüleri kullanmak imkansız” dedi.

Hayday, ayrıca köprülerin yıkılmasının Rus ordusuna ikmal hatları kesintiye uğradığı için başka bir avantaj sağladığını aktararak, “Lysychansk zaten çok güçlü bir şekilde bombalanıyor, ağır kalibreli silahlar, her şeyi yok ediyorlar: hem insani yardım karargahları hem de hastaneler" dedi.

"SEVERODONETSK HENÜZ DÜŞMEDİ"

Hayday, Rus kuvvetlerinin Severodonetsk’in yüzde ile yüzde 80’ini kontrol ettiğini söyledi. Ancak, Severodonetsk'in düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Hayday, “Şehrin bir kısmı hala Ukraynalılar tarafından kontrol ediliyor.Şehrin tam kontrolüne sahip olsalardı, Rus askerleri orada ölmezdi" dedi. Hayday ayrıca, Ukrayna güçleri şehri geri alsa bile, “altyapıyı kıştan önce tamamen restore etmenin imkansız olacağını” söyledi.