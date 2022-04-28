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Rusya'nın yunus ordusu

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Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı

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Rusya'nın yunus ordusu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 64. gününde devam ederken, savaşa ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Uydu görüntüleri, Rusya'nın Sivastopol limanındaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiğini gösterdi. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunuslar, deniz altındaki mayınları tespit edebiliyor ve yabancı denizaltılara zarar verebiliyor.
 

Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 1

Uydu görüntülerinin yeni bir analizine göre Rusya, filosunu bir su altı saldırısından korumak için Karadeniz'deki deniz üssüne eğitimli askeri yunuslar yerleştirdi. 


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 2

ABD Deniz Enstitüsü (USNI), Sivastopol limanındaki deniz üssünün uydu görüntülerini inceledi ve Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcında, yani Şubat ayında iki yunus ordusunu üsse taşındığı sonucuna vardı.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 3

RUSYA DENİZ MEMELİLERİNİ ASKERİ AMAÇLARLA EĞİTİYOR

Rusya'nın, su altındaki çeşitli nesneleri bulmak ve etkisiz hale getirmek veya düşman dalgıçları caydırmak için suda yaşayan memelileri kullanarak askeri amaçlarla eğitme geçmişi bulunuyor. 


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 4

Sivastopol deniz üssü, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın güney ucunda yer aldığı için Rus ordusu için çok büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. USNI'nin analizine göre, orada demirlemiş Rus gemilerinin çoğu füze menzili dışında olsa da potansiyel olarak denizaltı saldırılarına karşı savunmasız halde bulunuyor.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 5

UKRAYNA'DA EĞİTMİŞTİ

Bununla birlikte, Ukrayna da 1990'larda Sovyet döneminden kalma bir plan kapsamında, Sivastopol yakınlarındaki bir akvaryumda yunusları eğitmişti.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 6

Soğuk Savaş sırasında, hem ABD hem de Sovyetler Birliği, yankı bulma yetenekleri mayın gibi su altı nesnelerini tespit etmelerine olanak tanıyan yunusların kullanımını geliştirdi. ABD, kendi yunus ve deniz aslanları birliklerini eğitimek için en az 28 milyon dolar harcadı.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 7

Diğer taraftan, Sivastopol programı 2012 yılında Ukrayna donanması tarafından yeniden canlandırıldı, ancak memeliler 2014 yılında Kırım'ın ilhakından  sonra Rusların eline geçti. Ukrayna, hayvanların iadesini talep edemedi ve Rus haber ajansı RIA Novosti, Moskova'nın planı genişletmeyi planladığını bildirdi.

Ajansa konuşan bir kaynak, “Uzmanlarımız, yunusların su altı sonar tespitini operatörün monitörüne gönderilen bir sinyale dönüştüren yeni cihazlar geliştirdi. Ukrayna donanmasının böyle bir teknoloji için yeterince parası yoktu” dedi.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 8

2016 yılında  Rus donanması,  Sivastopol üssüne yunusları teslim etmek için 1,75 milyon ruble  (yaklaşık 21 bin dolar) değerinde bir ihale süreci başlatarak beş yunus daha satın almayı planladığını duyurdu. Ancak, bugün Sivastopol'da olduğuna inanılan yunusların bu sözleşmeyle gelen yunuslarla aynı olup olmadığı belirsiz.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 9

2018'e ait uydu görüntüleri, Rusya'nın Suriye İç Savaşı sırasında Suriye'nin Tartus kentindeki deniz üssünde de yunusları kullandığını ortaya koydu.


Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı - 10

Öte yandan, Rus ordusunun eğitmiş olabileceği tek deniz memelileri yunuslar değil. 2019'da Norveç kıyılarında görülen bir beyaz balinanın Rus donanması tarafından eğitildiğine inanılıyordu. Balıkçılar,  teknelerin yan tarafındaki kayışları ve halatları çeken garip koşumlar takan bir beyaz balina gördüklerini açıkladı.

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