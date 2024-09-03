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Rusya'nın, Ukrayna'daki bir eğitim kurumuna düzenlediği saldırıda 41 kişi öldü

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Rusya'nın, Ukrayna'daki bir eğitim kurumuna düzenlediği saldırıda 41 kişi öldü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini, saldırıda 41 kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını savunan Zelenskiy, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil." ifadelerini kullandı.

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