Rusya'nın ilhak ettiği kentte bomba yüklü araç patladı

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Zaporijya Oblastı'nın Melitopol kentinde yerel bir televizyon istasyonu binasının önünde bomba yüklü araba patladı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından olay yerine sevk edildi

Ukrayna’nın Rusya tarafından ilhak edilen Zaporijya bölgesinde yer alan Melitopol şehrinde, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı binasının yakınında bir televizyonun önünde bomba yüklü otomobil patladı.

Ukrayna devlet televizyonu Ukrinform muhabirinin bildirdiğine göre, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov Telegram'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Fedorov, "Görünüşe göre Melitopol’daki Rus iş birlikçileriişbirlikçileri, FSB ofisinin yanında kötü bir sigara içtiler" dedi.

DÜN GECE KENTTE 7 PATLAMA YAŞANDI

Federov, dün gece Melitopol’da yaklaşık yedi patlamanın duyulduğunu ve bir demiryolu köprüsünün havaya uçtuğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, bölgeye itfaiye ekipleri sevkedilirken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.