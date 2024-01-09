Rusya kenti bombalarken Almanya'dan lüks ev aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yeni yılla birlikte yoğunlaşırken Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun Almanya'da 6 milyon dolarlık ev alması gündem oldu

Ukrayna-Rusya savaşı neredeyse 2 yıldır devam ederken Kiev'in eski boks şampiyonu olan Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun Almanya'da 6 milyon dolara lüks villa aldığı ortaya çıktı.

Ukrayna'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Strana'nın haberine göre, Kliçko vergi beyannamesinde Hamburg'da aldığı eve 6 milyon dolar ödediğini bildirdi.

Kliçko'nun, kendisi gibi eski boksör olan kardeşi Vladimir'in sahibi olduğu ABD merkezli bir şirketin borç anlaşması kapsamında 750 metrekarelik evi satın aldığı kaydedildi.

Kliçko kardeşler, 2006-2015 yılları arasında birçok boks turnuvasında dünya şampiyonu olmuştu. 2013'te spor kariyerini sonlandırıp siyasete atılan Vitali Kliçko, 2014'te Kiev Belediye Başkanı olmuştu.

Bir dönem Almanya'da yaşayan Kliçko'nun bu ülkede birçok mülk satın aldığı haberleri daha önce de basına yansımıştı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'ye yönelik sert eleştirileriyle de tanınan Kliçko, Zelenskiy'nin başlıca siyasi rakipleri arasında yer alıyor.

RUSYA SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRDI

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali 22 Şubat'ta 2'nci yılını dolduracak.

Çatışmalar son haftalarda giderek şiddetlenirken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik "Kinjal" füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rus askeri güçlerinin saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenlendi" ifadelerine yer verildi.

