Rusya iş merkezini hedef aldı

Rus güçlerinin, Ukrayna’nın Vinnitsya kentine düzenledikleri roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Rusya'nın saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre saldırıda 3'ü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’ü çocuk olmak üzere 21'e yükseldiğini belirtti.

Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz’de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu kent merkezinde 55 binanın hasar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

Açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, yaralılardan 34'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Servis, 42 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu.

Vurulan noktalardan birinde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve 40 aracın yandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırının hemen sonrasına ait olay yerinden çekilmiş bir video paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke." sözleriyle ifade etmişti.