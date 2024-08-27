Rusya'dan Ukrayna’ya büyük bombardıman

Ukrayna'nın çoğu kenti, Rusya tarafından füze ve inansız hava araçlarıyla vuruldu, enerji altyapısı çöktü. Saldırılarda beş kişi öldü

Rus birlikleri, Ukrayna'ya büyük çaplı bir bombardıman başlattı. Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerinin füze ve inansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybetti.

Elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Ukrayna lideri Zelenski, bombardımanları "savaştaki en büyük saldırılardan biri" olarak nitelendirdi.

Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Ukrayna'ya büyük çaplı bir hava bombardımanı başlattı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschk'in bildirdiğine göre, başkentin birçok bölgesindeki Rus hava saldırıları sonucunda enerji kesintileri yaşandı.

Birçok ev ve iş yerinde elektrik ile internet bağlantıları kesildi.

Klitschk dün, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'in bazı bölgelerinde su kaynaklarının da kesintiye uğradığını söyledi.

NEREDEYSE TÜM KENTLER VURULDU

Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerini hedef alan düzinelerce füze ve insansız hava aracı tespit ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andriy Sybiha da dün gerçekleşen Rus saldırısının Kiev'de bir hidroelektrik santralini hedef aldığını aktardı.

EN AZ BEŞ CAN KAYBI VAR

Ukrayna'nın en büyük özel enerji üreticisi DTEK, saldırıların ardından acil elektrik kesintileri başlattığını bildirdi.

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk, Dnipro ve Zaporijya bölgelerindeki yetkililerinin aktardığına göre Rus saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybının en az beş olduğu duyuruldu.

SIĞINAKLARA GİRDİLER

Yerel yetkililer, kuzeybatıdaki Lutsk kentinde patlamalar olduğunu bildirerek bir apartman bloğunun hasar gördüğünü ve olası kayıpları doğruladıklarını açıkladı.

Ukraynalı siviller bombardımandan kaçarak sığınaklara girdi.

ZELENSKI'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın çeşitli tiplerde 100'den fazla füze ve 100 civarında İran yapımı Shahed insansız hava aracı kullandığını söyledi.

Zelenski bunu, üç yıla yakın süredir devam eden savaşta "en büyük saldırılardan biri" olarak nitelendirdi.

POLONYA UÇAKLARI HAREKETLENDİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı da saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada, Rusya'nın Polonya sınırına yakın bölgeleri de hedef alan saldırıyı başlatmasının ardından Polonya ve müttefik uçaklarının harekete geçirildiği bildirildi.

Polonya ordusu hava sahalarının muhtemelen bir insansız hava aracı tarafından ihlal edildiğini bildirdi.

Silahlı Kuvvetler Operasyonel Komutanı General Maciej Klisz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cismin özelliklerinden bir füze olmadığı, hipersonik, balistik veya güdümlü bir füze olmadığı açıktır” dedi.

MOSKOVA: HAVADAN VE DENİZDEN ATEŞLEDİK

Moskova yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenlediğini ve bu saldırının elektrik arzını ve cepheye demiryolu ile silah ve mühimmat sevkiyatını kesintiye uğrattığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, havadan ve denizden füzeler ateşlediklerini ve Ukrayna'nın dokuz bölgesindeki elektrik trafolarını ve üç bölgesindeki gaz kompresör istasyonlarını vurduklarını belirtti.

Açıklamada, “Bu sabah (dün sabah) Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahlarla, operasyonel ve taktik havacılık ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksinin çalışmalarını destekleyen kritik enerji altyapı tesislerine karşı büyük bir saldırı başlattı” denildi.

UKRAYNA SARATOV'U VURDU

Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın Saratov bölgesindeki insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 katlı bir binayı vurdu.

Ukrayna saldırılarında ayrıca evlerin hasar gördüğü, bir kadının da ağır yaralandığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin, Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta bulunan Saratov bölgesi üzerinde dokuz İHA'yı imha ettiğini açıkladı.