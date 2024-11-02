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Rusya'dan Ukrayna'ya bir ayda 2 binden fazla İHA saldırısı

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Rusya'dan Ukrayna'ya bir ayda 2 binden fazla İHA saldırısı
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Rusya, Ukrayna'nın kent ve kasabalarına düzenli hava saldırıları yaparken, sadece Ekim ayında başkent Kiev'e 20 kez saldırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya tarafından geçen ay saldırılarda kullanılan 2023 İHA'nın 1185'ine müdahale ettiğini ve 738'inin konumunun tespit edilemediğini belirtti.

Sivilleri hedef almadığını söyleyen Rusya, Ukrayna'nın askerî altyapısının bir parçası olması durumunda elektrik tesislerinin meşru hedef olduğunu belirtti.

Yıl içinde saldırılar sonucunda enerji altyapısı hasar gören Ukrayna, Rusya'nın ülkenin enerji sistemlerini hedef alacağı tehditleriyle birlikte yeni elektrik kesintileri için hazırlanıyor.

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