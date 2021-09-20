Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'nde ateş açıldı.
Olayda, en az sekiz kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını duyurdu.
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