Rusya, çocuk hastanesini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi'ni vurduğu bildirildi.
Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan çocuk hastanesinin Rus uçaklarının Mariupol’a düzenlediği hava saldırısı sırasında yok edildiğini ifade ederek, kaç çocuğun bu saldırıdan etkilendiği hakkında bilgilerin toplandığını aktardı.
Mariupol Belediye Meclisi ise, hava saldırısından sonraki yıkımın devasa olduğunu açıkladı.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyuruldu.
Yapılan açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, Ruslar Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor" denildi.
Bununla birlikte, bu haftanın başlarında, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, şehir savunma önlemlerini artırırken halkı evlerinde veya barınaklarda kalmaya çağırdı ve Kiev dışında yoğun çatışmaların sürdüğünü açıkladı.
Kiev'e yönelik bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın 5 kentinde sivillerin tahliyesi için ateşkes devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.
Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, önceki gün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.
Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.
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