Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününü geride bıraktı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.Gece saatlerinde Ukrayna halkının tahliyesinin sağlandığı tren istasyonunun yakınına Rus füzesi düştü.Fırlatılan Rus füzesi Ukrayna hava savunma sistemiyle imha edildi. İmha edilen füze kentin ısınma hattına düştü.Rus işgalinde zor günler geçiren Ukrayna halkı temel yaşam ihtiyaçlarını tedarik edebilme noktasında da sıkıntılar yaşıyor.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 1612 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirtti.Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 62 uçak, 606 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 227 havan topçusu, 405 özel askeri araç ve 53 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisini paylaştı.