Rusya, Avrupa’nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini açıkladı. Tüm dünyadan bu saldırıya tepkiler yükselirken, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya santralindeki radyasyon seviyesinin yükseldiğine dair bir belirti bulunmadığı kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da Zaporjiya Nükleer Santrali’nde yaşanabilecek olası bir felaketin Çernobil faciasından 6 kat daha büyük olabileceği konusunda uyardı.

Ukraynalı yetkililer, Rus askeri güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirdiğini açıkladı.

Bugün erken saatlerde Rus ve Ukrayna güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında santralin yakınında bulunan beş katlı eğitim tesisinde yangın çıkmıştı. Zaporijya Nükleer Santrali’nde çıkan yangının bir nükleer felakete dönüşebileceği korkusuyla dünya başkentlerinin alarma geçmesinin ardından yetkililer, eğitim merkezi olarak tanımlanan binada çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyüğü ve dünyanın da en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

‘3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ’

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya’nın Ukrayna’daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, “Bir mermi binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. ” dedi.

Saldırılar sonrası üç kişinin hayatını kaybettiği iki personelin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

RADYASYON SEVİYESİ NORMAL

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Ukrayna’da üretilen elektriğin beşte birinden fazlasının sağlayan Zaporijya santralindeki radyasyon seviyesinin yükseldiğine dair bir belirti görülmediğini açıkladı.

Ukrayna’da bulunan dört nükleer santralini işleten devlet kurumundan bir yetkili çatışmanın durduğunu, yangının söndürüldüğünü ve Zaporizhzhia santralinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Yetkili “Nükleer santraldeki personel iş yerlerine döndü ve santralin normal işleyişini sürdürüyor” dedi.



“FELAKET, ÇERNOBİL’İN ALTI KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLUR”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bugün yaptığı uyarı açıklamasında, Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanımının derhal durdurulmasını ve bir reaktörün vurulması halinde çok ciddi tehlike ortaya çıkacağını belirtti. Ukrayna nükleer santrallerinin yönetiminde bulunan Energoatom Başkanı Petro Kotin, bugün nükleer santralde bir felaket yaşanması durumunda bunun Çernobil'in altı katı büyüklüğünde olacağı konusunda uyardı.

IAEA Başkanı, nükleer santraldeki gelişmeler hakkında “derin endişe duyduğunu” belirtti ve Ukraynalı yetkililerin, IAEA’ya santraldeki “hayati önem taşıyan” ekipmanın zarar görmediğini bildirdiğini açıkladı.