banner583
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
13 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
54 0
 
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
296 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
49 0
banner661

Rus uçağı radardan kayboldu

banner476

Rusya'ya ait Antonov AN-26 tipi uçağın Khabarovsk yakınlarında radardan kaybolduğu açıklandı. Uçakta 6 kişinin olduğu belirtildi. Rus haber ajansları uçağın düştüğünü duyurdu.

banner666
Rus uçağı radardan kayboldu
 

Rus haber ajansları, Antonov An-26 tipi bir uçağın Khabarovsk’taki havalimanına 38 kilometre uzakta radardan kaybolduğunu duyurdu.

Teknik inceleme ve denemelerin yapıldığı uçakta 6 kişinin bulunduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın Rusya’nın doğusunda kaybolduğunu TASS haber ajansına doğruladı. Yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 11:45’te uçağın kaybolduğuyla ilgili bilgi geldi. İlk verilere göre uçakta 6 kişi bulunuyordu” denildi.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının havanın kararması ve olumsuz hava şartları dolayısıyla zor yapıldığını açıkladı.

Öte yandan TASS haber ajansı Rus havalimanlarına teknik destek veren bir şirkete ait olan uçağın Khabarovsk yakınlarında düştüğünü duyurdu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.