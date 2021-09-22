Rus uçağı radardan kayboldu

Rusya'ya ait Antonov AN-26 tipi uçağın Khabarovsk yakınlarında radardan kaybolduğu açıklandı. Uçakta 6 kişinin olduğu belirtildi. Rus haber ajansları uçağın düştüğünü duyurdu.

Rus haber ajansları, Antonov An-26 tipi bir uçağın Khabarovsk’taki havalimanına 38 kilometre uzakta radardan kaybolduğunu duyurdu.

Teknik inceleme ve denemelerin yapıldığı uçakta 6 kişinin bulunduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın Rusya’nın doğusunda kaybolduğunu TASS haber ajansına doğruladı. Yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 11:45’te uçağın kaybolduğuyla ilgili bilgi geldi. İlk verilere göre uçakta 6 kişi bulunuyordu” denildi.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının havanın kararması ve olumsuz hava şartları dolayısıyla zor yapıldığını açıkladı.

Öte yandan TASS haber ajansı Rus havalimanlarına teknik destek veren bir şirkete ait olan uçağın Khabarovsk yakınlarında düştüğünü duyurdu.