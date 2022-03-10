Rus ordusunu bekleyen büyük tehlike

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun ilerleyişini yavaşlatan etmenlerden biri hava koşulları. Ülkede sıcaklığın -20 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, zaten zor ilerleyen Rus zırhlılarının donması anlamına geliyor. Öte yandan havaların ısınması da Rus ordusunun işine yaramayacak. Bu kez de daha önceden Hitler'i ve Napolyon'u durduran çamur, Rus askerlerinin başına bela olacak



Rusya'nın Ukrayna saldırısında iki hafta geride kaldı. Son üç gündür çatışmalar yerini tahliyelere bırakmış durumda.

Kiev'in eteklerinde 64 kilometre uzunluğundaki tank ve zırhlı araç konvoyunda mahsur kalan Rus birlikleri, sıcaklıkların düşmeye başlaması nedeniyle bu hafta araçlarında donarak ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. Rus hükümetine yakın bir gazeteci de 'Moskova'da kıyamet senaryoları' yazıldığını söyledi.

Doğu Avrupa'da hafta ortasında Kiev ve Harkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10 dereceye, rüzgarla birlikte ise -20 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor. Buzlu koşulların, mekanik aksaklıklar, yakıt ikmali sorunları ve katı Ukrayna direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 35 kiloemtre uzakta günlerdir sıkışıp kalan Rüs güçleri için, zaten zor olan koşulları daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

ABD merkezli uydu şirketi Maxar, Kiev'in kuzeyindeki kilometrelerce uzunluktaki Rus askeri konvoyunun fotoğraflarını günler önce dünyayla paylaşmıştı. Ancak Kiev'in kapısına dayanan bu ağır zırhlı araçlar sonrasında pek ilerleme kaydedemedi.

Askeri uzmanlara göre Rus ordusunun ilerleyişi önümüzdeki günlerde daha da zorlaşacak. Üstelik bunun için Ukrayna ordusunun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Daha önce Napolyon Bonapart ve Adolf Hitler'i durduran Ukrayna'nın sert iklim koşulları Vladimir Putin'e de engel çıkartabilir.

Ülkenin kuzeyinde soğuk hava dalgasının etkisi görülüyor. Rus tanklarının bulunduğu bölgede sıcaklığın -20 dereceye düşmesi bekleniyor.

İngiliz ordusundan eski Binbaşı Kevin Price, sıcaklıklar düştükçe Rus tanklarının '40 tonluk donduruculara' dönüşeceğini söyledi ve sert koşulların Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını vurguladı. Price, Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın 'inanılmaz derecede zor' olacağını kaydetti.

Baltık Güvenlik Vakfı'nda kıdemli bir savunma uzmanı olan Glen Grant de Rusya'nın yakıt sıkıntısı nedeniyle tankların motorlarını çalıştırmayı göze alamadığını, bu nedenle araçların 'buzdolabından farkı kalmadığını söyledi. Grant, konvoya hızlı bir şekilde tedarik yetiştirilemez ve tekrar harekete geçirilmezse, birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini vurguladı.

"Rus askerleri aptal değil" diyen Grant, "Böylece oturup bekleyemezsiniz çünkü aracın içindeyseniz ölümü bekliyorsunuz demektir" diye konuştu. Öte yandan Kuzey Kutbu soğuklarının, savaşın parçaladığı şehirlerden kaçmaya çalışan Ukraynalı mültecilerin de hayatını perişan etmesi bekleniyor.

İKİNCİ TEHLİKE: GENERAL ÇAMUR

Askeri uzmanlara göre havaların ısınması Rusların işini kolaylaştırmayacak. Uzun süredir donmuş durumdaki Ukrayna stepleri sıcak havalarla beraber çamura dönüşecek. Yöre halkı yılın bu dönemlerini anlatmak için kullandığı bir kelime bile var: Rasputitsa (Çamur mevsimi).

Kelime yağmur ve eriyen kardan dolayı ortaya çıkan çamurlu koşulları anlatıyor. Ukrayna'da ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kere rasputitsa dönemi yaşanıyor. Bu dönem 1812'de Moskova'ya giden Fransız ordusunu 1940'larda ise Nazi ordusunun başına bela oldu. Nitekim bazı tarihçiler Rasputitsa'yı ordu durdurma kabiliyetinden dolayı General Çamur olarak da adlandırıyor.

Martın ortasından itibaren başlayacak olan çamur mevsiminin üç / dört hafta süreceği belirtiliyor.

Çamura saplanmak istemeyen Rus ordusu anayollara bağlı kalmak zorunda. Bu da onları saldırılara açık hale getiriyor. Geniş asfalt yollarında tanklar hem havadan hem karadan kolay hedefe dönüşüyor. Batı ülkeleri Ukranya ordusuna çok sayıda anti-tank Javelin füzesi ve karadan havaya savunma yapan Stinger yardımı yapıyor. Bu silahlar Rus zırhlılarını hedef alıyor.

