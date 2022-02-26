Rus güçleri Kiev'e dayandı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yoğun saldırıları ikinci günde de devam etti. Rusya, Kiev'in batısının kuşatıldığını bildirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde devam etti.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 4.20'den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geldi.Rus birlikleri, Ukrayna’ya yönelik işgaline üç yönden devam ediyor: Belarus’tan güneye doğru, Kırım’dan kuzeye doğru, Rusya topraklarından da batıya doğru…Rus birlikleri Kiev'in dış mahallerine girdi. Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusuna ait tanklar parlamentonun 9 kilometre yakınına kadar geldi.Ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin erken saatlerde bombardımana başlamasının ardından hava saldırısı alarmı verdi.Rusya Savunma Bakanlığı ise, Kiev yakınlarına paraşütçü birlikleriyle indirme yaptıklarını açıkladı. Rus birliklerinin Kiev dışındaki stratejik Hostomel uçak iniş pistini ele geçirdikleri belirtilen açıklamada Rus ordusunun Kiev’i batıdan kuşattığı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı güçlerin Rus ordusunun desteğiyle Ukrayna ordusu mevzilerine saldırdığı kaydedildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Ukrayna’nın Çernikiv kentini de abluka altına aldı.Öte yandan Ukrayna askeri araçları, Kiev'i savunmak için kente girdiUkrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 1000'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve en az iki Rus uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, kurulduğu günden bu yana silahlı çatışmaların hiçbirinde bu kadar çok kayıp vermedi" denildi.Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar da, “Bugün (dün) itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç da imha edildi. Rus tarafının askeri kaybı 2 bin askeri aşabilir” ifadesini kullandı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya'nın son 24 saate 33 sivil yerleşim bölgesini vurduğunu ve 2 çocuğun öldüğünü açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı da, şimdiye kadar Rusya'ya ait 80 tank, 10 hava taşıtı, 7 helikopter ve 516 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.Öte yandan Rus güçleri Karadeniz'de 82 Ukrayna askerinin bulunduğu Zmiinyi (Yılan) adası'nı ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adadaki askerlerin teslim olduğu belirtildi. Ukraynalı yetkililer, önceki gün liman kenti Odessa'nın güneyindeki adada konuşlandırılan 13 sınır muhafızının tamamının bir Rus savaş gemisinden açılan silah ateşin ardından öldürüldüğünü duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya düzenlenen askeri operasyonda, Ukrayna ordusuna ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini söyledi. Konaşenkov, 13 komuta merkezi, 36 radar istasyonu, 14 hava savunma füze sistemi, 5 insansız hava aracı, 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 18 tank, 41 askeri araç ve 5 savaş botunun imha edildiğini kaydetti. Ayrıca, Operasyonlar esnasında 150’den fazla Ukrayna askerinin silah bıraktığını ve teslim olduğunu bildiren Konaşenkov, savaşmayacaklarına dair imza aldıkları askerleri kısa bir süre sonra ailelerinin yanına geri göndereceklerini söyledi.Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırdı.Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etti. Yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, şehrin "korkunç roket saldırıları" ile vurulduğunu belirtti.Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu.Rus askerleriyle Ukrayna ordusunun en sert çatışmalar yaşadığı noktalardan birisi de Kiev şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı oldu. Öte yandan Rus ordusu, Kiev'in hemen dışındaki bir havaalanının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.