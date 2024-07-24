Rus fenomenin acı sonu

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki akşam üzeri iki motosikletin çarpışması sonucu dünyayı gezen motosiklet tutkunu Rus sosyal medya fenomeni 38 yaşındaki Tatiana Rusozolina öldü, bir kişi yaralandı.
Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yönüne giden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Savrulan motosikletler bariyere çarptı.
Kazada 38 yaşındaki Tatiana Ozolina olay yerinde yaşamını yitirdi, kazada yaralanan Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre önce dünya turu yapmak için yola çıkan Tatiana Rusozolina’nın bu kapsamda Türkiye'ye geldiği belirtildi.
38 yaşındaki Tatiana'nın YouTube'da iki milyon, TikTok'ta ise 5 milyon takipçisi bulunuyor.
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