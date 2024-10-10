Rum asıllı bilim insanına Nobel ödülü

Babası Kıbrıslı Rum olan bilim insanı Demis Hassabis, iki meslektaşıyla birlikte proteinlerin kodunu çözmek için yapay zekayı başarıyla kullanmaları nedeniyle 2024 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü

Kıbrıslı Rum bilim insanı Demis Hassabis, iki meslektaşıyla birlikte 2024 Nobel Kimya ödülü'oo layık görüldü. Bu ödül, "yaşamın kimyasal araçların olarak bilinen tüm bilinen proteinlerin kodunu çözmek için yapay zekayı başarıyla kullanmaları nedeniyle verildi. Hassabis, yapay zeka araştırmaları ve özellikle DeepMind adlı yapay zeka laboratuvarı ile tanınıyor; DeepMind şu anda Google'ın bir yan kuruluşu.

Hassabis, Rum asıllı bir baba ve Singapurlu bir annenin çocuğu olarak Kuzey Londra'da büyüdü. Kendisi sinir bilimci, video oyunu tasarımcı., girişimci ve aynı zamanda satranç ve pokerde dUnya şampiyonu unvanlarına sahip. Küçük yaşta satrançta üstün başarılar sergileyen Hassabis, 17 yaşındayken popüler simülasyon oyunu Theme Park, tasarımına katkıda bulundu. Ayrıca, Carnbridge Oniversitesi'nden çift onur derecesiyle mezun oldu.

