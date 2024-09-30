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Ruanda'da Marburg virüsü nedeniyle 6 kişi öldü

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Ruanda Sağlık Bakanlığı, Marburg virüsü sebebiyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Ruanda'da Marburg virüsü nedeniyle 6 kişi öldü
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BBC’de yer alan habere göre, Ruanda'da çoğunluğu sağlık çalışanı 6 kişi, Marburg salgını yüzünden yaşamını yitirdi.

Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, salgında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Hastalığın cuma günü teyit edilmesinden bu yana 20 vaka belirlediklerini kaydeden Nsanzimana, Marburg virüsünden etkilenenlerle temasta bulunan yaklaşık 300 kişiyi takibe aldıklarını bildirdi.

Bakan, salgının yayılmasını engellemek için fiziksel temastan kaçınılması çağrısında bulundu.

Ruandalı yetkililer, yayılmayı kontrol altına almak için temas takibi, gözetim ve test çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

- Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtilerin arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.​​​​​​​

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıkladı.

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