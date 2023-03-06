Ronaldo'dan depremzedeler için yardım uçağı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenenler için bir uçak dolusu yardım paketi gönderdi



Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden

Daily Mail'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.

Portekizli yıldızın, deprem bölgelerine gönderilmek üzere çadır, gıda, battaniye, yatak ve tıbbi malzemeler için de ödeme yaptığı belirtildi.

Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremlerin ardından spor camiası da birçok yardımda bulundu.Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo 'da depremden etkilenenler için kayıtsız kalmadı.Daily Mail'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.Portekizli yıldızın, deprem bölgelerine gönderilmek üzere çadır, gıda, battaniye, yatak ve tıbbi malzemeler için de ödeme yaptığı belirtildi.