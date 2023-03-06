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Ronaldo'dan depremzedeler için yardım uçağı

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Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenenler için bir uçak dolusu yardım paketi gönderdi

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Ronaldo'dan depremzedeler için yardım uçağı
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Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremlerin ardından spor camiası da birçok yardımda bulundu.
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'da depremden etkilenenler için kayıtsız kalmadı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.
Portekizli yıldızın, deprem bölgelerine gönderilmek üzere çadır, gıda, battaniye, yatak ve tıbbi malzemeler için de ödeme yaptığı belirtildi.
 
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