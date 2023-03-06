Ronaldo'dan depremzedeler için yardım uçağı

Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremlerin ardından spor camiası da birçok yardımda bulundu.
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'da depremden etkilenenler için kayıtsız kalmadı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.
Portekizli yıldızın, deprem bölgelerine gönderilmek üzere çadır, gıda, battaniye, yatak ve tıbbi malzemeler için de ödeme yaptığı belirtildi.
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