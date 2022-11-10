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Ron DeSantis yeni Trump mı olacak?

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Ara seçimde eski Başkan Donald Trump istediğini alamadı. Üstelik başkan adaylığı için ismi ön plana çıkan güçlü bir rakibi var. O kişi Florida'da valilik yarışını yaklaşık 20 puan farkla kazanan Ron DeSantis

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Ron DeSantis yeni Trump mı olacak?

 ABD ara seçimlerinde Florida Valisi Ron DeSantis eyalette valilik seçimini yaklaşık 20 puan farkla kazandı.  Seçim başarısı DeSantis'in Başkan adaylığı şansını artırdı.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 2

Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024'te Başkan adayı olabilecek bir isim olarak görülüyor.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 3

DeSantis ekip çalışmasına yatkınlığı, rakiplerini kendi safına çekme kabiliyeti, ciddi ve tutarlı görüntüsüyle Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından "Trump 2.0 - Yeni Model Trump" olarak adlandırılıyor.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 4

44 yaşındaki Ron DeSantis  Yale Üniversitesi'nde tarih, Harvard'da Hukuk eğitimi aldıktan sonra, kariyerine Federal Savcı olarak başladı.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 5

Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaparken Irak Felluce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 6

2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2018'de ise Florida Valisi.

Katı Cumhuriyetçi söylemlerini popülist vaadlerle birleştiren DeSantis, Florida'nın yerel siyasetinde hızla zemin kazandı.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 7

Kampanyalarında sınır güvenliğini artırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konularda beklenti yaratan; iklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularında "öncelik" kullanmayan DeSantis, Obama yönetimine karşı etkili bir muhalefet sergiledi.

Liberal medya ile sürekli gerginlik yaşayan Ron DeSantis, uzmanlar göre bu alanda Trump yöntemleri kullanıyor ve bu sayede sürekli gündemde kalıyor.


Ron DeSantis yeni Trump mı olacak? - 8

Anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adaylığını açıklarsa, parti içerisinden büyük destek alması bekleniyor.

Ancak yeniden başkanlık hayalleri olduğu bilinen Donald Trump, başkanlık yolundaki olası rakibi De Santis'in adaylığına çok da hoş yaklaşmıyor, Cumhuriyetçi partiye zarar vereceğini iddia ediyor.

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