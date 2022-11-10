Ron DeSantis yeni Trump mı olacak?

Ara seçimde eski Başkan Donald Trump istediğini alamadı. Üstelik başkan adaylığı için ismi ön plana çıkan güçlü bir rakibi var. O kişi Florida'da valilik yarışını yaklaşık 20 puan farkla kazanan Ron DeSantis

ABD ara seçimlerinde Florida Valisi Ron DeSantis eyalette valilik seçimini yaklaşık 20 puan farkla kazandı. Seçim başarısı DeSantis'in Başkan adaylığı şansını artırdı.

Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024'te Başkan adayı olabilecek bir isim olarak görülüyor.

DeSantis ekip çalışmasına yatkınlığı, rakiplerini kendi safına çekme kabiliyeti, ciddi ve tutarlı görüntüsüyle Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından "Trump 2.0 - Yeni Model Trump" olarak adlandırılıyor.

44 yaşındaki Ron DeSantis Yale Üniversitesi'nde tarih, Harvard'da Hukuk eğitimi aldıktan sonra, kariyerine Federal Savcı olarak başladı.

Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaparken Irak Felluce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi.

2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2018'de ise Florida Valisi.



Katı Cumhuriyetçi söylemlerini popülist vaadlerle birleştiren DeSantis, Florida'nın yerel siyasetinde hızla zemin kazandı.

Kampanyalarında sınır güvenliğini artırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konularda beklenti yaratan; iklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularında "öncelik" kullanmayan DeSantis, Obama yönetimine karşı etkili bir muhalefet sergiledi.



Liberal medya ile sürekli gerginlik yaşayan Ron DeSantis, uzmanlar göre bu alanda Trump yöntemleri kullanıyor ve bu sayede sürekli gündemde kalıyor.

Anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adaylığını açıklarsa, parti içerisinden büyük destek alması bekleniyor.



Ancak yeniden başkanlık hayalleri olduğu bilinen Donald Trump, başkanlık yolundaki olası rakibi De Santis'in adaylığına çok da hoş yaklaşmıyor, Cumhuriyetçi partiye zarar vereceğini iddia ediyor.