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Romanya’daki rafineri patlamasında bilanço netleşiyor

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Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Petromidia petrol rafinesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

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Romanya’daki rafineri patlamasında bilanço netleşiyor
 

Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Petromidia petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından ilk can kaybı kayda geçti.

Uluslararası petrol şirketi KMG International Group’un bir parçası ve Petromidia rafinerisinin işletmecisi Rompetrol Rafinare’den olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaşanan patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedilerek, “5 meslektaşımız Köstence Hastanesi’nde tedavi altında. Bir kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Rompetrol Rafinare, patlamanın mazot arıtma tesisinin içinde meydana geldiğini ve tesisteki çalışmaların güvenli bir şekilde durdurulduğunu belirtti. Yangının “izole ve stabilize” edildiği kaydedildi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raid Arafat ise yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yürüttüğü rafineride daha fazla patlamaların yaşanma tehlikesinin önemli ölçüde azaldığının altını çizdi.

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