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Roman Abramovich yeni yatına servet harcadı

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Roman Abramovich yeni yatına servet harcadı

Premier Lig’in dev ekiplerinden Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich, sahip olduğu servet sayesinde lüks bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Rus milyarderin yeni yaptırdığı ultra lüks yatın görüntüleri ortaya çıktı.

Solaris ismi verilen yatın özellikleri ise ağızları açık bırakacak cinsten. 8 güvertesi ve 1 helikopter pisti bulunan yat, sahip olduğu iki elektrikli motoru sayesinde dünyanın en güçlü yatı oldu.

DEĞERİ 430 MİLYON STERLİN

Yapımında son aşamaya gelinen ve yaz aylarında Abramovich’e teslim edilmesi planlanan yatın, bir tanesi 38 kişi kapasiteli 48 kabini ve 60 mürettebatı mevcut. Abramovich, yaşadığı vize sıkıntılarından dolayı, değeri 430 milyon sterlin olan yatıyla İngiltere’ye istediği gibi seyahat edemeyecek.

Yatın boyutu gizli tutulurken, yapıldığı tersanenin İngiliz Kraliyeti Ailesi’nin Buckingham Sarayı’ndan daha büyük olduğu ve bu bilginin de yatın boyutuna dair fikir verdiği kaydedildi.

540 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE BİR YATI DAHA VAR

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Roman Abramovich’in hali hazırda 540 milyon sterlin değeri olan ve dünyanın en pahalı yatlarından kabul edilen Eclipse’in isimli bir yatı daha bulunuyor.

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