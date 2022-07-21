Rishi Sunak’ın pahalı takım elbisesi tartışma yarattı

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifası sonrasında yeni başbakan olmak için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın dün giydiği takım elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.

İngiltere’de dün “Hasta la Vista baby” diyerek görevini sonlandıran Boris Johnson’ın koltuğunu dolduracak ismin belirlenmesi için geri sayım başladı. Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan son oylamada eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeterli oy alarak son tura kaldı.

Seçim yarışına geri sayım başlarken, Sunak’ın dün tercih ettiği takım elbise ülke gündemine bomba gibi düştü. Eşiyle birlikte Sunday Times’ın Zenginler Listesi’nde yer alan ilk siyasetçi olan ve eşiyle birlikte 730 milyon sterlinlik serveti olduğu ortaya çıkan Sunak dün lacivert bir takım elbiseyle kamuoyunun karşısına çıktı.







Sunak’ın takım elbisesinin özel dikim olduğu öğrenildi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Sunak’ın fotoğraflarını inceleyerek genç siyasetçinin takım elbisesinin markasını öğrendi. Gazete, takım elbisenin Henry Herbert tarafından hazırlanan özel bir tasarım olduğunu ortaya çıkardı. Sunak’ın takım elbisesinin 3500 pound (yaklaşık 73.787 TL) olduğu öğrenildi.

Gazete Sunak’ın lüks markalara düşkün olduğunu yazarken hafta sonunda da 490 poundluk (yaklaşık 10 bin TL) Prada marka bir ayakkabı giydiğini aktardı. Fakat son dönemde ekonomik kriz içine girmeye başlayan İngiltere’de başbakan adayının bu denli pahalı takım elbiseler ve ayakkabılar tercih etmesi tepki çekti.