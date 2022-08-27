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Rektumundan çelik bardak çıktı

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Hindistan'da yaşanan olayda; arkadaşları, sarhoş bir durumda olan 45 yaşındaki adamın arka tarafına çelik kupayı soktu ve onu bir hastanedeki doktorlardan yardım almaya zorladı. Çekilen röntgenden sonra, doktorlar çelik bardağı bağırsakta sıkışmış halde buldu

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Rektumundan çelik bardak çıktı
Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan bir adam, alkolün dozunu kaçırınca kendini acil servise zor attı. Hastanelik olan 45 yaşındaki adam, yaşananların bir şaka yüzünden olduğunu söyledi.
Hindistan'ın Balipadar kentinde yaşanan olayda; arkadaşları, sarhoş bir durumda olan 45 yaşındaki adamın arka tarafına çelik kupayı soktu ve onu yerel bir hastanedeki doktorlardan yardım almaya zorladı. Çekilen röntgenden sonra, doktorlar çelik bardağı bağırsakta sıkışmış halde buldu.
REKTUMDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR
Doktorlar bardağı rektumdan almaya çalıştı ancak girişimleri başarısız oldu. 45 yaşındaki adamı operasyona aldılar. Operasyonda çelik bardağı çıkardır. Durumu stabil olan adam sonrasında sağlığına kavuştu.
TUVALET FIRÇASI, TUZLUK, SOĞAN...
Uzmanlar, son yıllarda mahrem bölgelerine çeşitli cisimlerin soktukları için operasyon geçirmek zorunda kalanların sayılarının bir hayli artığını belirtti. Bu inanılmaz artışın nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.
Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...
Resmi olarak "rektal yabancı cisimler" olarak bilinen bu durumda kalanlardan çıkarılan nesneler arasında tuvalet fırçası, elektrikli süpürge aparatı, tuzluk ve soğan vardı.
 
 
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