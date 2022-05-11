Rekor düzeyde sıcaklıklar gelecek

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın 1,5 dereceden fazla ısınma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu gösterdi. 2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceğini belirten uzmanlar, orman yangınları, aşırı sıcaklar, seller vb. felaketlerin sıklıkla görüleceği konusunda uyardı





İngiltere’nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office, emisyonların son 30 yılda hızla artarken, küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğine dikkat çekti.

Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.

Bu aynı zamanda siyasi liderlerin, dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşması’nı imzaladıkları yıldı.

Geçen Kasım ayında dünya liderleri İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini yineledi.

Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, küresel sıcaklıklardaki artış 1 derece çevresinde kaldı ve 2016 ve 2020, esasen kaydedilen en sıcak yıllar oldu.

Diğer taraftan araştırmacılar, önümüzdeki beş yıldan birinde küresel sıcaklıkların geçici olarak 1,5 derecenin üstüne çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu konusunda uyardı.

Çalışma ayrıca 2022 ile 2026 arasındaki sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 1,1 derece ile 1,7 derece arasında daha yüksek olacağını gösterdi.

Met Office araştırmacıları, söz konusu 4 yıllık dönem içinde küresel sıcaklıkların herhangi bir yıl için 1,5 derece seviyesini aşma olasılığının yaklaşık yüzde 48 olduğunu tahmin etti.

Raporun baş yazarı Met Office'ten Dr Leon Hermanson, "Değişen temel şey, atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin yavaş yavaş yükselmesidir.

KORKULAN GERÇEK OLUYOR

Bence insanlar zaten küresel ısınma konusunda oldukça endişeliler ve bu korku gerçekleşiyor. Çalışma, gezegeni ısıtmaya devam ettiğimizi ve Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen bu ilk eşiğe yaklaştığımızı gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office, emisyonların son 30 yılda hızla artarken, küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğine dikkat çekti.Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.Bu aynı zamanda siyasi liderlerin, dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşması’nı imzaladıkları yıldı.Geçen Kasım ayında dünya liderleri İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini yineledi.Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, küresel sıcaklıklardaki artış 1 derece çevresinde kaldı ve 2016 ve 2020, esasen kaydedilen en sıcak yıllar oldu. Bilim insanları, yaklaşık 1 derecelik ısınmayla geçen yıl ABD, Avrupa ve Sibirya'da görülen benzeri görülmemiş orman yangınlarının ve şu anda Hindistan ve Pakistan'ı vuran şiddetli ısı dalgaları gibi önemli olaylara neden olduğu söyledi.Diğer taraftan araştırmacılar, önümüzdeki beş yıldan birinde küresel sıcaklıkların geçici olarak 1,5 derecenin üstüne çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu konusunda uyardı.Çalışma ayrıca 2022 ile 2026 arasındaki sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 1,1 derece ile 1,7 derece arasında daha yüksek olacağını gösterdi.Met Office araştırmacıları, söz konusu 4 yıllık dönem içinde küresel sıcaklıkların herhangi bir yıl için 1,5 derece seviyesini aşma olasılığının yaklaşık yüzde 48 olduğunu tahmin etti.Raporun baş yazarı Met Office'ten Dr Leon Hermanson, "Değişen temel şey, atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin yavaş yavaş yükselmesidir.Bence insanlar zaten küresel ısınma konusunda oldukça endişeliler ve bu korku gerçekleşiyor. Çalışma, gezegeni ısıtmaya devam ettiğimizi ve Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen bu ilk eşiğe yaklaştığımızı gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.