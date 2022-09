Rusya lideri Putin'in seferberlik kararının ardından ülkeden kaçışlar artarken, farklı bölgelerden zorla askere alınma haberleri panik yarattı. Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov da karara karşı çıkanları tehdit etti, protestoculara gözdağı verdi

Putin’in seferberlik kararı sonrası Rusya’da panik büyüyor: Kadirov açık açık tehdit ettiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Rusya’da da birçok kişi kararı protesto için sokaklara dökülmüştü.Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, savaş karşıtı protestocuları ve akrabalarını Ukrayna’daki cephe hatlarına göndermekle tehdit ettiKadirov, Putin’in 300 bin yedek askeri seferber etme emrini vermesi üzerine sokaklara dökülenleri açık açık tehdit etti. Telegram hesabından açıklama yapan Çeçen lider, “Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini yazıyor. Bu koşullar altında hiç kimse Putin’in kararını tartışmamalı sadece uyum göstermelidir. Bu yüzden hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum.” dedi.Kadirov, protestolara katılacak olanları ‘halk düşmanı’ olarak nitelerken, Rus erkeklerin harekat yürütülen topraklarda olması gerektiğini savundu.Öte yandan, Rusya’da Putin’in kararına tepkiler sürerken, ülkeden panik içerisinde kaçanların sayısında da artış yaşanıyor. Son olarak, dün, Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan Antalya'ya giden uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara (200 bin TL) satıldığı açıklandı. Yetkililer, Antalya ve İstanbul uçaklarındaki doluluğa dikkat çekti. Ayrıca, Rusya’dan sınırı geçmek isteyenler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu, sınır bölgeleri ülkeyi terk etmek isteyenlerle doldu taştı.Bunun üzerine Kremlin yetkilileri bir açıklama yayınlayarak, yalnızca muharebe ve hizmet tecrübesine sahip kişilerin askere çağrılacağını ve kısmi seferberliğin öğrenciler için geçerli olmadığını belirtti.An unverified video purports to show national guardsmen and military police arrive at Buryat State University in Ulan-Ude, Buryatia, to round up students as part of the draft.Buryat Devlet Üniversitesi’ne baskınAncak bu açıklamaya rağmen, Rus medyasında, Sibirya’nın yoksul Buryatia cumhuriyetinin başkenti Ulan-Ude’deki Buryat Devlet Üniversitesi’nde öğrencilerin sınıflardan alındığına dair haberler gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.Yayın kuruluşu Mediazona’nın bildirdiğine göre, Sibirya’da bir okula perşembe günü 15 kişilik ulusal muhafızlardan ve polislerden oluşan bir ekibin geldiği ve öğrencileri Ukrayna’ya göndermek için sınıflardan topladığı aktarıldı.Baykal Gölü’nün güney kıyısını saran, çoğunlukla kırsal bir bölge olan Buryatia’da da bazı erkeklerin yaşları, askeri kayıtları veya tıbbi geçmişleri ne olursa olsun seferberlik yüzünden askere alındığı öne sürüldü.