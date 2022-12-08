banner875
banner885
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
35 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
22 0
 
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
41 0
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
7 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
15 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
21 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
39 0
banner878
banner887

Putin’in kaçış planı hazır” iddiası

banner898

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Şubat ayından beri devam ederken dikkat çekici bir iddia Putin'in bir dönem en çok güvendiği isimlerden geldi

banner825
Putin’in kaçış planı hazır” iddiası
banner892

 

 

 Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgali uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerek devam ederken dikkat çekici bir iddia İsrail’den geldi. İddianın kaynağı ise İsrail’de ikamet eden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir dönem konuşmalarını kaleme alan Abbas Gallyamov’dan geldi.

2008 ile 2010 yılları arasında Putin’in çekirdek kadrosunda yer alan fakat daha sonra siyaset uzmanı olarak kariyerine devam eden Gallyamov, Rusya’nın savaşı kaybetmesi durumunda Putin’in kaçış planının hazır olduğunu öne sürdü. Bir dönem Putin’le yakın çalışan Gallyamov, Putin’in üst düzey kurmaylarının “Nuh’un Gemisi” kod adlı bir kaçış planı üzerinde son rötuşları yaptığını iddia etti.

ÜÇ ÜLKE GÜNDEMDE AMA…

Olası bir hezimet durumunda Putin’in Arjantin, Venezuela ya da Çin’e kaçmasının gündemde olduğu belirtilirken Telegram’dan iddialarını sıralayan Gallyamov, “Bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geldi. Normalde Kremlin’in içinden gelen bilgileri paylaşmıyordum ama bugün bir istisna yapacağım” ifadesini kullandı.

Nuh’un Gemisi isimli planı anlatan Gallyamov, “Projenin isminden de anlaşılacağı üzere, ülke yaşanılacak gibi olmazsa yeni bir yerleşim yeri bulmayı hedefliyor. Putin’in kurmayları savaşın kaybedilme, iktidarın elden gitme gibi durumları göz ardı etmiyor ve bir an önce ülkeden ayrılması gerekirse diye planlar yapıyor” dedi.

ÇİN YERİNE VENEZUELA’YI TERCİH EDEBİLİR

Rusya’nın nükleer araştırma merkezini yöneten Mikhail Kovalchuk’un Çin’e kaçma önerisini gündeme getirdiğini fakat buna sıcak bakılmadığını belirten Gallyamov, Arjantin ve Venezuela’nın güvenilir topraklar olabileceği sonucunun çıktığını aktardı.

Rus oligark Igor Sechin’in Venezuela lideri Maduro ile yakın ilişki kurduğunu ve bu sayede olası bir Venezuela’ya kaçma planı durumunda da bu süreci Sechin’in yöneteceği belirtildi.

banner342
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.