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Putin’e tepki yağıyor

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Rusya’da ve diğer şehirlerde Putin'in Ukrayna'ya saldırısı protesto ediliyor

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Putin’e tepki yağıyor
 
 
Rusya'nın başkenti Moskova'da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi.
Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı.


Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.
Rusya'nın çeşitli kentlerinde Putin'in Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi. Yeryüzünün yüzölçümü olarak en büyük ülkesinde 51 ayrı şehirde gerçekleştirilen gösterilerde polis 1400'ü aşkın protestocuyu gözaltına aldı.


St. Petersburg'daki eyleme katılan bir gösterici, "Bugün olanlar utanç verici. Pek çoğumuzun Ukrayna'da arkadaşları, akrabaları var. Bu onlara yapılan bir ihanet" dedi.
Gösteriler başkent Moskova sokaklarında da gerçekleşti.


Avrupa ülkelerinin başkentlerinde de binlerce gösterici barış için toplandı.
Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılar da önceki gün, Rusya Büyükelçiliği önünde savaşı protesto etti.


200 kişiden oluşan grubun ellerinde bayraklarla barış lehinde ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attı.
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