Putin’den çılgın proje

Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir çılgın projeyi hayata geçirmeye karar verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir ödül programını yeniden uygulamaya hazırlanıyor…

Putin, Sovyetler döneminde Joseph Stalin’in uyguladığı 10 ya da daha fazla çocuk yapan kadınlara verilen “Kahraman Anne” ödülünü tekrar vermeye karar verdi. Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in imzaladığı karar doğrultusunda kadınlara tek bir sefer verilmek üzere 1 milyon ruble (yaklaşık 293 bin TL) ödül dağıtılacağı kaydedildi. Fakat ödülü almak için 10’uncu çocuğun bir yaşına ulaşması ve diğer 9 çocuğun da hayatta olması isteniyor. Ödül kazanmaya hak kazanan kadınlara ayrıca altın madalya verileceği belirtildi.