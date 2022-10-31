Putin'in 'Ölüm Melekleri

Rusya-Ukrayna savaşı 9. ayında sürüyor. Rusya Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan Kadın savaş pilotlarına geçit töreni düzenledi. Rus ordusunda İkinci Dünya Savaşı'nda sonra ilk kez kadın pilotlar görev alacak. Kadın pilotlar stratejik nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi

24 Şubat’tan beri devam eden savaşta Rusya, seferberlik kararının ardından cephe hattına yeni birlikler yollamaya devam ediyor.

Rus Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan kadın pilotlar için geçit töreni düzenledi. Pilotlar, Serov Yüksek Askeri Havacılık Okulu'ndan mezun olduktan sonra bir hafta sonu Krasnodar'da geçit töreni yaparken görüldüler.

Yeni seferber edilen kadın pilotlar, stratejik nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi.

Rusya Hava Kuvvetleri'nde yeni mezun olan 400 pilottan 16'sı kadın.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, kadın pilotların bir geleneği 'şanlı bir şekilde' sürdürdüklerini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin yönetimindeki Rusya kadın savaş pilotlarına görev vermiş ve 23'ü 'savaş kahramanı' madalyası almıştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kalifiye olan ilk kadın hava kuvvetleri pilotları, geçit töreninde havaya taç yaprakları ve madeni paralar fırlattılar.