Putin'den gövde gösterisi

Rusya'nn Ukrayna'ya saldırıları 98. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başaknı Putin'in dünyaya gövde gösterisi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Teyskovo birliğinin, İvonovo bölgesinde Yars füzesinin fırlatıcı sistemlerinin muharebe devriye rotalarında manevralar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Tatbikata yaklaşık 1000 asker ve 100'den fazla askeri teknik aracın yer aldığı bildirilen açıklamada, "Stratejik roket birliği mensupları, füze sistemlerini saha pozisyonlarına getirme, 100 kilometre menzile kadar yürüyüşler yapma, değişen saha pozisyonları ile birimleri dağıtma konularını çözme, mühendislik ekipmanlarını dağıtma, kamuflaj ve muharebe güvenliği düzenleme konularını ele alıyor" denildi.



Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak olası saldırganlığın nükleer caydırıcılığına yönelik görev yapıyor ve sürekli savaşa hazır birliklerden oluşuyor.