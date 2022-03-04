Putin'den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı yeni açıklamayla normalleştirme çağrısında bulundu. Putin, komşu ülkelere tansiyonu daha da yükseltmekten kaçınmalarını ve Rusya ile ilişkileri kötüleştirmemelerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden dokuz gün sonra, komşu ülkelere çağrıda bulundu.

Putin, ülkeleri gerilimi artırmamaya çağırırken, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyet yok. Ayrıca onlara durumu daha da büyütmemelerini, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ediyorum. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Televizyonda yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı, "Biz burada ilişkilerimizi ağırlaştırmaya veya kötüleştirmeye gerek görmüyoruz" diye konuştu.