Putin de dalga geçti: Üstsüz berbat görünürler

Rusya lideri Putin, G7 Zirvesi’nde liderlerin kendisiyle üstü çıplak şekilde at bindiği fotoğraflar nedeniyle dalga geçmesinin altında kalmadı. Putin, G7 liderleri için “Ne kadar soyunacaklarını bilmiyorum ama her durumda berbat bir görüntü olur” dedi ve alkolden uzak durarak spor yapmalarını tavsiye etti

Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde liderlerin üstü çıplak şekilde at binen Rus lider Putin’le dalga geçerek göğüslerini açmasına Putin'den yanıt geldi.Üç günlük G7 Zirvesi'nin ilk gününde basın mensuplarının karşısına çıkan liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “maço” tavrıyla alay etmişti. Fotoğraf çekimi sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson soyunmalarına gerek olup olmadığını sorunca Kanada Başbakanı Justin Trudeau “Üstü çıplak bir şekilde at mı binsek” diyerek Putin'in üstü çıplak fotoğraflarına göndermede bulunmuştu.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, “Evet ata binmek en iyisi” diyerek sohbete dahil olmuştu.Liderlerden bazıları ceketlerini çıkarırken bazıları ise kravatlarını çıkarıp gömleklerinin üst düğmelerini açmış, Boris Johnson'ın “Putin'den daha sert olduğumuzu göstermek zorundayız, ona kaslarımızı gösterelim” demesi liderleri güldürmüştü.Rusya lideri Putin, kendisiyle dalga geçen G7 liderlerine yanıt verdi. Putin, Batılı mevkidaşları için “Üstsüz berbat görünürler” dedi. Gazetecilere konuşan Rusya lideri, “Ne kadar soyunacaklarını bilmiyorum ama her durumda berbat bir görüntü olur” diye konuştu.Putin, “Fazla alkolden ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve spor yapmak gerekiyor” diyerek kendisiyle dalga geçen G7 liderlerine de tavsiyede bulundu.