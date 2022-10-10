Protesto için Picasso tablosuna ellerini yapıştırdılar

Küresel bir çevre hareketi olan Extinction Rebellion (Yok oluş isyanı) protestocuları, Avustralya'nın en büyük galerilerinden birinde bir Picasso tablosuna ellerini yapıştırdılar

İklim aktivistlerinin sanat tablolarına kendilerini ya da ellerini yapıştırarak yaptıkları protestolar devam ediyor.

Extinction Rebellion (Yok oluş isyanı) isimli iklim protesto grubundan iki savunucu, paha biçilemez bir sanat eserine ellerini yapıştırdı.

49 yaşındaki bir kadın ve 59 yaşındaki bir adam, National Gallery’de Pablo Picasso’nun “Kore’de Katliam” isimli tablonun camına ellerini yapıştırdı.

Çift, tablonun iki yanında elleri cama yapışmış bir şekilde, üzerlerinde ‘iklim kaosu = savaş + kıtlık’ yazan bir pankartla durdular.

PROTESTOCULAR TUTUKLANDI

Olayın ardından polis, ikilinin tutuklandığını söyledi. Bir sözcü, “Protestocuların 9 Ekim Pazar günü kendilerini bir tabloya yapıştırmaları üzerine Southbank’taki St Kilda Yolu üzerindeki sanat galerisine polis çağrıldı” dedi.



Çiftin parçaya zarar vermeden çıkarılabilmesi için bir sanat küratörü çağrıldı.

Galerinin Picasso sergisine katılanlar protesto karşısında şok oldular. Bir kişi, “Victoria Ulusal Galerisi’ndeki Picasso sergisindeyim ve tam “Ağlayan Kadın”ın yanına gitmek üzereyken, Yokoluş İsyanı’ndan bazı protestocular sloganlar atmaya başladılar ve yan odadaki bir tabloya kendilerini yapıştırdılar!” yazdı.

Aktivistlerin bir destekçisi Twitter’da “İklim protestocuları bugün NGV’deki Picasso sergisinde bir stand alıyor. Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız, iklim kaosunun savaşa ve kıtlığa neden olacağını unutmayın” diye yazdı.

Çift, bir kameramanın yardımıyla kendilerini resme bağlayıp bağırmaya başlarken canlı yayın yaptı.

Extinction Rebellion, savunucuların Avustralya bayrağını parlamento binasının önünde yaktığı yıkıcı protestolarıyla ünlü bir oluşum.

DAHA ÖNCE DE TABLOLAR HEDEF ALINMIŞTI

İklim aktivistleri geçtiğimiz aylarda da tablolara kendilerini ya da ellerini yapıştırarak protestolar gerçekleştirmişlerdi. Geçtiğimiz aylarda Londra’da John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain'in (Saman Arabası) çerçevesine, İtalya’da ise Sandro Botticelli’nin “Primavera” adlı tablosuna ellerini yapıştırarak protestolarda bulunan aktivistler bu defa da Picasso tablosuyla gösterilerini yaptılar.