Prens Harry, kraliyetle dalga geçti

Prens Harry, ABD’de katıldığı The Late Show adlı TV programında İngiliz monarşisi ile alay etti

İngiltere Prensi Harry, kitabı Spare’i tanıtmak için Amerikan CBS televizyonuna bir röportaj verdi. Stephen Colbert’ın şovuna katılan Harry, kraliyet ailesini rahatsız edecek açıklamalara devam etti. Hatta bir adım ileri giderek kraliyetle dalga geçen bir skeçte yer aldı. Prens Harry, ABD’de katıldığı The Late Show adlı TV programında İngiliz monarşisi ile alay etti.

Yeni çıkan Spare adlı kitabını tanıtmak için Stephen Colbert’ın programına konuk olan Harry, Colbert ile beraber bir skeçte yer aldı. Görüntülerde Harry, CBS stüdyolarına girerken trompetler eşliğinde karşılanıyor. Ancak şov sahibi Colbert karşılamanın onun için değil Hollywood yıldızı Tom Hanks için olduğunu söyleyerek Harry’ye yoldan çekilmesini söylüyor.

Skeçte Harry, “Hayır, hayır, durun, durun Steven, gerek yok ama teşekkür ederim” diyor. Colbert da yanıt olarak, “Sen neden bahsediyorsun? Bu senin için değil. Yoldan çekil, o geliyor” dedi.

Ardından Tom Hanks, “Geri döndüm, karşılama törenim nerede?” diye soruyor.

AİLESİNİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR YAPTI

Bu görüntülerin ardından şova çıkan Harry, İngiliz kraliyet ailesini kızdıracak açıklamalarına devam etti.

Kitabı Spare’in kraliyet ailesini rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu dile getiren Prens, bu yüzden de kraliyet üyelerinin, kitabını sabote etmek istediklerini belirtti. İngiliz basının da bu çabalara destek olduğunu iddia etti.

Daha önce ITV kanalından Tom Bradby’ın programına katılan Harry, ailesini “şeytanla yatağa girmekle” suçlamış ve aileden yapılan ‘sızdırma’ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıklamıştı.

38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle’ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söylemiş, “Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler” ifadesini kullanmıştı.

