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Prens George, 9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu

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Prens George, 9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu
 
 
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile Edinburgh Dükü Prens Philip'in dört çocuğunun en büyüğü ve İngiltere tahtının ilk varisi, Prens Charles Philip Arthur George Mountbatten, İngiltere kralı oldu.  
Chrales'in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles'ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
Arkasında en büyük çocuğu Prens George var. Dokuz yaşındaki George şimdi tahtta ikinci sırada.
Prens William, unvan hükümdarın hediyesi olduğu için otomatik olarak Galler Prensi olamıyor.
Şimdi o Cornwall Dükü ve karısı Catherine, Cornwall Düşesi.
Prens George'un ardından kız kardeşi Prenses Charlotte ve küçük kardeşi Prens Louis geliyor.
Beşinci sırada Galler Prensi'nin küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry var.
2015 yılında yürürlüğe giren Perth Anlaşması uyarınca, taht sırasındaki kişilerden yalnızca ilk altı tanesi evlenmeden önce hükümdarın rızasını alması gerekmektedir; böyle bir rıza olmaksızın evlendikleri takdirde, onlar ve çocukları taht sıralamasından men ediliyor
 
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